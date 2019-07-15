Общество и люди

Украинцам, чье жилье разрушено войной на Донбассе, выплатят компенсацию: что для этого нужно

Кабинет Министров Украины установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии России частное жилье. Соответствующее решение принято на заседании правительства. Напомним, в госбюджете на текущий год на строительство жилья для переселенцев предусмотрено всего 40 миллионов гривен.

Как сообщает «Правительственный портал», сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины. При этом предельный его размер составит 300 тысяч гривен.

Для получения компенсации люди, чье жилье разрушено из-за военных действий, должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должно разработать министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в Государственном бюджете Украины.



«В основу разработанного механизма положены принципы предоставления денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предусмотренных Кодексом гражданской защиты Украины с учетом того, что с 26 января 2015 года в Донецкой и Луганской областях установлен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня военного характера», — говорится в сообщении Кабмина.

Отметим, городок для переселенцев в Харьковской области из-за длительной эксплуатации оказался непригодным для проживания. Около 300 человек, в основном, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи могут оказаться вообще без крыши над головой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что семье, пострадавшей от обстрела в Марьинке 14 июня, купят дом подальше от линии фронта.

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