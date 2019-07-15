- 13:30 ГПУ закончило следствие по делу о расстрелах на Майдане
- 13:25 Претензий у ГБР по бронежилетам прошлых лет выпуска нет, — Бирюков
- 13:19 "Дорога жизни": в Станице Луганской запустили автобус от КПВВ до моста через Северский Донец
- 13:15 Немолодая команда: в сети показали, как украинские политики будут выглядеть в старости
- 13:06 Группа «Агонь» выпустила абсурдный клип-пародию
- 13:02 До +30: синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
- 12:58 «Европейская Солидарность» требует прекратить политические преследования
- 12:42 Глава Таможенной службы стал жертвой карманников в киевском ресторане
- 12:37 Александр Третьяков: «В следующем парламенте буду ставить в приоритет вопросы ЖКХ»
- 12:29 СБУ объявила в розыск российского следователя, занимавшегося делом Павла Гриба
- 12:28 В Ровно во двор бизнесмена прилетела граната: фото последствий
- 12:24 Украинцам, чье жилье разрушено войной на Донбассе, выплатят компенсацию: что для этого нужно
Украинцам, чье жилье разрушено войной на Донбассе, выплатят компенсацию: что для этого нужно
Кабинет Министров Украины установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии России частное жилье. Соответствующее решение принято на заседании правительства. Напомним, в госбюджете на текущий год на строительство жилья для переселенцев предусмотрено всего 40 миллионов гривен.
Как сообщает «Правительственный портал», сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины. При этом предельный его размер составит 300 тысяч гривен.
Для получения компенсации люди, чье жилье разрушено из-за военных действий, должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.
Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должно разработать министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим.
Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в Государственном бюджете Украины.
«В основу разработанного механизма положены принципы предоставления денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предусмотренных Кодексом гражданской защиты Украины с учетом того, что с 26 января 2015 года в Донецкой и Луганской областях установлен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня военного характера», — говорится в сообщении Кабмина.
Отметим, городок для переселенцев в Харьковской области из-за длительной эксплуатации оказался непригодным для проживания. Около 300 человек, в основном, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи могут оказаться вообще без крыши над головой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что семье, пострадавшей от обстрела в Марьинке 14 июня, купят дом подальше от линии фронта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.