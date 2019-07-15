СБУ объявила в розыск российского следователя, занимавшегося делом Павла Гриба

Украина

Украина объявила в розыск российского следователя Павла Карпенюка за фабрикацию дела против Павла Гриба. Старший следователь Карпенюк был одним из тех, кто допрашивал Гриба. Несмотря на явные ссадины и кровоподтеки на руках обвиняемого, следователь публично заявлял, что к задержанному не применялось насилие.

Карпенюк является подозреваемым по статье 372 Уголовного кодекса Украины — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности с фабрикацией доказательств или иными фальсификациями.

В розыск Карпенюка объявила СБУ. В базу даннных разыскиваемых лиц следователь попал 12 июня 2019 года.

Напомним, Павла Гриба российская ФСБ выкрала в Беларуси и перевезла в СИЗО Краснодарского края. Гриба обвинили в подготовке теракта и приговорили к шести годам колонии общего режима.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter