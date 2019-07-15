Александр Третьяков: «В следующем парламенте буду ставить в приоритет вопросы ЖКХ»

Украина

Народный депутат, председатель Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что в парламенте нового созыва будет уделять особое внимание вопросам инфраструктуры и ЖКХ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, а также публиковал отчет о результатах своей работы в Киеве и 219-м округе в Святошинском районе, который представлял в Верховной Раде восьмого созыва.

«Прошедшие 5 лет я прежде всего посвятил решению проблемных вопросов образования, медицины, развития спортивной инфраструктуры. И район действительно увидел системные изменения в этих направлениях. Пришло время определить новые приоритеты и ориентиры. Кроме вопросов развития инфраструктуры и ЖКХ, буду отстаивать финансовую децентрализацию для Киева — создание районных советов и передачу им полномочий. Деньги должны прийти на места, тогда каждый район будет иметь больше возможностей для развития», — отметил он.

В отчете указано, что при содействии народного депутата, финансирование развития Святошинского района, по сравнению с 2015 годом, было увеличено более чем в три раза. За пять лет район получил 62 млн грн дополнительных средств за счет государственной целевой субвенции по представлению Александра Третьякова.

«Святошинский район вышел на второе место в столице по темпам внедрения программы „Новая украинская школа“. Осуществлен ремонт во всех школах и детсадах района, создано более 700 новых мест в детских садах района, что позволило уменьшить очередь в два раза», — отмечается в отчете.

В рамках проектов в сфере здравоохранения, говорится в отчете, было отремонтировано 5 коммунальных медицинских учреждений района, завершается реконструкция консультативно-диагностического центра и оздоровительного комплекса с двумя детскими бассейнами в Святошине, действуют программы бесплатных медицинских консультаций и обеспечения лекарствами.

Кроме того, каждая третья школа Святошина получила отремонтированный стадион — всего в районе их обновлено 25. А в 2018 году был открыт крупнейший в Киеве пришкольный стадион. Оборудовано 139 детских и 98 спортивных площадок. Также, как отмечается в отчете народного депутата, было осуществлено более 1000 ремонтов в жилых домах района. Впервые за 40 лет произведен капитальный ремонт Центра культуры «Святошин», возрожден кинотеатр «Лейпциг» — единственный кинотеатр на Борщаговке.

«В районе действуют единственный в Киеве Центр социальных служб и современный Центр предоставления административных услуг. В Святошинском районе на постоянной основе действуют 5 общественных приемных Александра Третьякова, где за пять лет было обработано более 43 тысяч обращений граждан», — говорится в отчете.

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