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ГПУ закончило следствие по делу о расстрелах на Майдане
В Генеральной прокуратуре Украины, завершившей следствие в уголовном производстве по фактам совершения преступлений во время мирных акций протеста в декабре 2013 — феврале 2014 года, составили обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве. Напомним, что протесты в центре столицы, которые позже переросли в Революцию достоинства, начались после жесткого избиения силовиками студентов 30 ноября 2013 года.
Согласно акту, функционер МВД обвиняется в «превышении власти и служебных полномочий и совершении других преступлений при выполнение преступных приказов вышестоящего руководства, направленных на препятствование проведению митингов, сборов и демонстраций граждан». В ГПУ подчеркивает, что подчиненные обвиняемого из спецподразделения «Беркут» «применили чрезмерное физическое насилие и специальные средства, в том числе с целью запугивания участников мирных акций протеста».
Речь идет об акциях протеста 10 и 11 декабря 2013 на ул. Институтской, 22 января 2014 года на улицах Михаила Грушевского, Крещатик и Европейской площади, 18 февраля 2014 года на перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостном переулке, в результате чего были убиты трое протестующих, а 99 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ГПУ заявляли о вызове на допрос в качестве свидетеля по делам Евромайдана экс-чиновника времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова, который после пяти лет отсутствия вернулся в Украину.
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