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В Сумах обезвредили "самурая", угрожавшего в супермаркете вспороть себе живот (видео)
В Сумах в супермаркете на Ярослава Мудрого молодой парень после ссоры с родными разбил бутылку и угрожал вскрыть себе живот. Ранее в Кременчуге патрульные полицейские отговорили девушку прыгать с моста.
Как сообщают в сумской патрульной полиции, получив вызов о ЧП, правоохранители отправились в магазин, где увидели парня, приставившего к животу осколок стекла. Патрульные выяснили, что молодой человек таким образом шантажирует свою мать после ссоры.
«Нам удалось наладить с ним контакт, а после 30-минутных переговоров и приблизиться к парню. Я предложил ему самостоятельно поговорить с матерью, сказав, что сам буду держать телефон. Став рядом, я резко отвел его руку с осколком, а мои коллеги задержали парня», — рассказывает полицейский 4-й роты УПП в Сумской области Евгений Балычев.
26-летнему парню, изрезавшему осколками пальцы, оказали медицинскую помощь и доставили в Сумское отделение полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кропивницком (Кировоградская область) полицейские спасли младенца, который, оставшись без присмотра, запутался в веревке, привязанной к кровати, и чуть не задохнулся.
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