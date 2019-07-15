На Донбассе возросло число наемников, воюющих за боевиков ради получения российского гражданства

Украина

После того, как на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской области местным жителям, в первую очередь, боевикам и «чиновникам» начали оформлять российское гражданство по упрощенной процедуре, разведка зафиксировали приток потенциальных наемников в ОРДЛО.

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, люди, едущие на оккупированные территории Донбасса через временно неконтролируемую Украиной часть российско-украинской границы, рассчитывают получить документы о прохождении военной службы и паспорт России по льготной процедуре.

Также сообщается, что командование российских оккупационных войск активизировало меры по доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ за счет призыва, в том числе и бывших наемников, уволенных из российских частных военных компаний за дискредитацию и по состоянию здоровья (нарко- или алкозависимость, гепатит, СПИД).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш обнародовал информацию о том, что перед получением российских паспортов, жители ОРДЛО дают расписку, что будут служить в армии РФ.

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