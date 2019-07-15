Украина

Электронный ученический билет киевского школьника: как и где получить

Еще каких-то полтора месяца и снова: «Здравствуй, школа». В новом учебном году столичные школьники получат электронные удостоверения, которые, в частности, смогут использовать для льготного проезда в общественном транспорте. Такое право имеют все ученики общеобразовательных заведений дневной формы обучения. А благодаря специальному транспортному приложению в личном кабинете киевлянина родители смогут отследить передвижение ребенка в общественном транспорте. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 15 июля двух станциях столичного метро жетоны продавать не будут. Там будут работать только современные способы оплаты: карточкой метро, банковской картой, электронным билетом.

Чтобы заказать электронный ученический билет, родителям (или лицам, их заменяющим) следует зарегистрироваться на портале оказания электронных услуг, используя квалификационную электронную подпись (КЭП, ЭЦП) или BankID для подтверждения личных данных.

Перед отправкой заявки на билет в Личном кабинете киевлянина нужно заполнить соответствующие поля предлагаемой формы и приложить фото ребенка (согласно требованиям ученического документа).

Услуга выполняется в несколько этапов: сначала отправленная заявка уходит в школу, где проверяют и подтверждают данные, потом заказ передают в печать. Электронный ученический билет изготавливается за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно изготовить повторно, но это уже платная услуга. В полном объеме проект заработает в начале нового учебного года.

Продолжается подготовка к 1 сентября — к поступлению первоклассников в Новую украинскую школу (НУШ). В Голосеевском, Днепровском, Шевченковском районах средние общеобразовательные заведения полностью готовы к встрече первоклашек: закуплены одноместные парты-трансформеры, ноутбуки, проекторы, мебель и ковры для оформления зон отдыха и групповой работы учеников.

А еще к новому учебному году должны успеть отремонтировать 330 школьных крыш, фасадов, пищеблоков и тому подобное. Город выделил 1, 1 миллиарда гривен на 12 программ, реализуемых в столичных районах с учетом потребностей каждого общеобразовательного учреждения.

В столичных школах вплотную занялись также реформированием детского питания. В частности, к новому учебному году все коммунальные предприятия, которые занимаются школьным питанием, должны получить сертификат соответствия международным стандартам HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Об этом заявил заместитель городского головы Валентин Мондриевский. Он отметил, что в случае отсутствия такого сертификата предприятие отстранят от поставки еды в школы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как на каникулах можно играючи выучить иностранный язык.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter