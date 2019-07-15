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Представители бизнеса обвиняют днепропетровских фискалов в давлении и информационных атаках
Представители бизнеса готовят иск в суд о защите деловой репутации и компенсации убытков к первому заместителю начальника Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области Сергею Пенькову из-за давления и информационных атак с его стороны. Об этом написал журналист Олег Зинченко в своей статье «Смена тактики: почему бизнес обвиняет налоговую милицию Днепропетровской области в давлении», опубликованной «РБК-Украина».
По словам журналиста, в программе «Гроші» Сергей Пеньков обвинил компании «Фидея» и «Август Пром» в участии в схемах поставок некачественного топлива Министерству обороны Украины и «Укрзалізниці».
Компании заявление налоговика опровергают. Так, согласно заявлению адвокатов компаний, «Август Пром» и «Фидея» действительно осуществляли поставки дизельного топлива структурам Министерства обороны Украины и «Укрзалізниці», однако со стороны покупателей нет и не было никаких претензий к качеству поставленной продукции. Ни одна контролирующая служба — ни КРУ, ни правоохранительные органы — не вели расследования фактов, о которых идет речь в программе.
По словам адвокатов, не существует ни одного официального заключения, ни одной экспертизы, которая свидетельствовала бы о низком качестве поставленного указанным заказчикам топлива.
«В соответствии с установленным законом порядком и согласно деловому обычаю, приему топлива предшествует несколько лабораторных исследований, проводимых лабораториями производителя, лабораториями „Укрзалізниці“ и Министерства обороны Украины, а также независимыми лабораторными учреждениями, вроде Инспектората. Соответственно, все принятое покупателями топливо, соответствует государственным стандартам и техническим регламентам, чему есть документальные подтверждения в виде результатов лабораторных исследований», — подчеркивается в заявлении компаний.
Как пишет журналист, в компании утверждают, что они не имели никаких хозяйственных отношений с ООО «Софт Оил», ничего не поставляли и не покупали у нее.
«Любая связь с этой компанией абсолютно безосновательна», — заявляют бизнесмены.
Обвинения со стороны Пенькова об уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов гривен адвокаты также отвергают.
«У компаний отсутствуют долги перед бюджетом, отсутствуют какие-либо согласованные и невыполненные налоговые обязательства. Если бы были законные претензии к компаниям со стороны налоговой, то составлялись бы соответствующие акты, с которыми компании должны были быть ознакомлены, они бы имели возможность предоставить возражения и так далее. Ничего этого нет. Вместо этого — безосновательные обвинения от главного налогового милиционера Днепропетровщины», — говорится в заявлении адвокатов.
По словам автора статьи, компании заявляют, что, кроме информационной атаки, испытывают серьезное давление со стороны Сергея Пенькова из-за преследований по сфабрикованному уголовному делу. Представители налоговой милиции Днепропетровской области с 25 июня 2019 года и до начала июля 2019 года якобы находились с обысками на базах, на которых хранились горюче-смазочные материалы компаний.
Пока не ясно, чем закончится эта история с давлением на бизнес со стороны фискалов.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что беспредел днепропетровских фискалов довел до акций протеста.
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