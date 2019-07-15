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Под Черновцами заблокировали международную трассу, требуя ее немедленного ремонта
В Черновицкой области активисты фактически заблокировали движение автомобилей по трассе международного значения Доманово — Тереблечье, соединяющей Украину с Румынией. По свидетельству очевидцев, в акции принимают участие около 50 человек, которые стоят на обочине. Они пропускают только легковые автомобили и общественный транспорт.
Основное требования участников акции — проведение капитального ремонта трассы, которая, к слову, пролегает через Черновцы.
В комментариях к опубликованному в YouTube видео ТСН один из пользователей, пишущий под ником Own Niqth, напомнил, что с каждого литра реализуемого в Украине горючего отчисляются средства на ремонт дорог.
«Или они („Укравтодор“. Ред.) с себя не отчисляют, только с нас?» — поинтересовался он.
Напомним, в конце июня движение большегрузных автомобилей блокировали жители пяти населенных пунктов Одесской области. Жители пригородов Одессы требовали прекратить движение через их населенные пункты груженых автомобилей, следующих в морской порт, поскольку это не только создает опасные аварийные ситуации, но также разрушает дороги и примыкающие к ним дома.
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