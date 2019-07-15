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Суд отменил ликвидацию банка топ-чиновника Януковича
Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о ликвидации банка «Юнисон», который связывают с экс-главой ликвидированного Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко, которого вместе с олигархом Сергеем Курченко ГПУ заподозрило в нанесении стране убытков в размере 198 миллиардов гривен.
Как сообщает РБК-Украина, суд удовлетворив иск двух кипрских компаний и обязал НБУ вернуть банку банковскую лицензию и лицензию на проведение валютных операций. В обосновании утверждается, что на момент ликвидации финансового учреждения действовало решение Ржищевского городского райсуда, запрещающее НБУ ликвидировать банк и отзывать лицензию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Печерский суд Киева снял арест с 415 недвижимых объектов компании «Приватофис», арестованных в рамках дела о выдаче кредитов «ПриватБанку» до его национализации.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.