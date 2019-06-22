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В Польше работодатель выбросил тело умершего украинца в лес: что известно о резонансной истории
В Польше на производстве скончался 36-летний украинец — житель Снятинского района Ивано-Франковской области Василий Чорней. Стало известно, что после ухудшения состояния мужчины его польские работодатели не стали оказывать ему помощь, а просто вывезли в лесопосадку. Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, что к украинцам в Польше относятся как к бесправной рабочей силе.
Мертвое тело украинца обнаружили случайно только через несколько дней, сообщают ивано-франковский ресурс Версии.
Коллеги умершего отмечают, что Василий надышался испарений лаков и красок в столярной мастерской, где работал, и ему стало плохо. Заробитчане попросили работодателей вызвать врача, однако представитель работодателя заявила, что уже нерабочее время (было около 17:00) и что сама решит проблему.
Местом «решения проблемы» и стала лесопосадка вблизи города Вонгровец.
Опознать тело смогли знакомые Василия, увидев его фото в соцсетях.
Погибший заробитчанин
Польская полиция возбудила дело по факту неоказания помощи гражданину Украины, а также по факту его смерти. Тем не менее, по предварительной информации, следствие исключает версию об убийстве и констатируют естественную смерть.
Работодатели погибшего уже задержаны, однако они утверждают, что мужчина у них не работал. В розыске находится еще один украинец — сотрудник мастерской, который мог быть свидетелем, либо даже соучастником преступления.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о нескольких трагических инцидентах с украинскими заробитчанами в Польше. Так, в декабре 2017 года уроженка Луцка Алена Романенко лишилась руки из-за работодателя, запретившего спасателям разрезать гладильную машину.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!