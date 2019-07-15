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Происшествия

Падение вертолета под Сумами: появилось видео с места происшествия

17:20 15 июля 2019 172
Обломки вертолета
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось оперативное видео с места крушения вертолета в Сумской области 14 июля.
Инцидент произошел в селе Яблочное Великописаревского района.

Тело пилота пришлось деблокировать с помощью специального оборудования. Эту миссию выполнили сотрудники отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части и 36-го Государственного пожарно-спасательного поста, сообщает сумской ресурс Данкор.

Как сообщали «ФАКТЫ», Ми-2 упал в поле. Прибывшим на место спасателям оставалось только зафиксировать факт авиаинцидента и гибель пилота.

Напомним, 23 июня на Полтавщине разбился Ан-2, обрабатывавший поля ядохимикатами.

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