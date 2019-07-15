- 18:51 Люди все видят: в сети разгорелись споры из-за заявления Зеленского о кортеже
- 18:29 "Без подробностей": Луценко побывал на допросе в НАБУ
- 18:13 Труба признал «слив» Портнову информации ГБР
- 18:12 Во время концерта Дженнифер Лопес эвакуировали всех зрителей: что произошло
- 18:05 Ударят заморозки: синоптик дала печальный прогноз погоды на вторую половину лета
- 17:52 Одна лимита и нищета: в Крыму откровенно рассказали о бедности туристов из России
- 17:46 В Италии обнаружен арсенал оружия для воюющих на Донбассе пророссийских наемников
- 17:20 Падение вертолета под Сумами: появилось видео с места происшествия
- 17:19 В квартиру украинских заробитчан в Польше бросили «коктейль Молотова»: первые детали происшествия
- 17:14 Доллар и евро вновь дорожают: каким будет курс после выборов
- 17:08 Суд перенес рассмотрение дела Вышинского: пропагандист сделал громкое заявление
- 17:07 Полмиллиона зрителей и 250 исполнителей из разных стран мира: как прошел Atlas Weekend
Падение вертолета под Сумами: появилось видео с места происшествия
В сети появилось оперативное видео с места крушения вертолета в Сумской области 14 июля.
Инцидент произошел в селе Яблочное Великописаревского района.
Тело пилота пришлось деблокировать с помощью специального оборудования. Эту миссию выполнили сотрудники отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части и 36-го Государственного пожарно-спасательного поста, сообщает сумской ресурс Данкор.
Как сообщали «ФАКТЫ», Ми-2 упал в поле. Прибывшим на место спасателям оставалось только зафиксировать факт авиаинцидента и гибель пилота.
Напомним, 23 июня на Полтавщине разбился Ан-2, обрабатывавший поля ядохимикатами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?