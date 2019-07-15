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Одна лимита и нищета: в Крыму откровенно рассказали о бедности туристов из России
Россия продолжает отправлять в Крым бюджетников, которые не готовы тратить на аннексированном полуострове последние деньги. Об этом «ФАКТАМ» рассказал крымчанин, который утром посетил местный продуктовый рынок. Напомним, ранее в сети запустили ироничный челлендж — поиск понаехавших в Крым семи миллионов туристов.
По его словам, продавец овощей пожаловалась, что уже половина лета прошла, а они ничего не заработали.
«Только местные и покупают, берут не меньше полкилограмма, килограм, два могут взять, а эти, приезжие, покупают, одну морковку, сто грамм муки, рыбку пожарить», — сказала раздосадованная женщина.
Ее слова подтвердил второй покупатель, который отметил, что у «приезжих на всем экономия».
«Одна лимита и нищета российско-бюджетная сюда едет, вот и получается, что и не сезон и торговли нет», — констатировал еще один покупатель.
«Вот так и живет „российский“ Крым. Опять у нас не сезон», — отметил собеседник «ФАКТОВ».
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что выгнало туристов с палатками, расположившихся по Нимфейской дороге в оккупированной Керчи.
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