Политика

"Без подробностей": Луценко побывал на допросе в НАБУ (видео)

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник, 15 июля, был допрошен детективами НАБУ в производстве по заявлению адвокатов «беркутовцев», касающихся передачи дела участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров (Луценко сменил прокуроров в деле якобы из-за неэффективности следствия). Об этом в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган. Она опубликовала видео с комментариями Луценко о ходе допроса, где он выступал в роли свидетеля.



Говоря о своем пребывании в НАБУ, генпрокурор заявил, что не считает «необходимым обсуждать детали».

«У меня также есть предупреждение о неразглашении данных досудебного следствия, поэтому точно цитировать вопросы (детективов НАБУ — ред.) и ответы не имею права. Но в целом, это дело не имеет никакого юридического значения», — сказал Луценко.

По его словам, генпрокурор в любой стране, имеет право менять группу прокуроров. Порядок определения эффективности/неэффективности действующим законодательством не определяется

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, допрос длился около 50 минут.

Глава ГПУ сказал, что нынешняя группа прокуроров во главе с его заместителем Анжелой Стрижевской считает недоказанной версию об умышленном убийстве Бубенчиком бойцов «Беркута». Якобы подозрение ему предъявили без показаний, кто именно стрелял, без видеозаписей, данных негласных следственных (розыскных) действий и тому подобное.

Также Луценко рассказал, что Бубенчику «несколько изменили квалификацию», подчеркнув, что тяжесть преступления не изменена.

Адвокаты пострадавших, по словам главы ГПУ, а не обжаловали смену подозрения Бубенчику.

В то же время, генпрокурор не стал рассказывать, где сейчас находится подозреваемый.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская объясняла, что Бубенчику правильно инкриминировать только статью 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

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