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Люди все видят: в сети разгорелись споры из-за заявления Зеленского о кортеже
Президент Украины Владимир Зеленский решил объяснить свою позицию относительно использования им президентского кортежа. Напомним, 14 июля микроавтобус из кортежа совершил ДТП в Запорожской области, в котором могли пострадать дети.
В своем Facebook президент отметил, что во время передвижения президента по дорогам едет два авто — президентский и автомобиль охраны, редко бывает и третье авто. Эти авто останавливаются на всех светофорах и в заторах, никто не включает «мигалок».
Реагируя на ДТП с автобусом в Запорожской области, президент пообещал, что в случае, если сотрудники Управления государственной охраны, ехавшие на микроавтобусе в Киев, нарушили ПДД, они будут привлечены к ответственности.
Он также объяснил инцидент на проспекте Григоренко в Киеве 11 июля. Там, по его словам, движение перекрывали ради обеспечения прибытия премьер-министра Молдовы Майи Санду.
«Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено», — отмечает президент.
Однако словам президента поверили не все.
«Владимир, вы думаете, люди не пользуются Интернетом? Почему вы лукавите? Ваши кортежи перекрывают движение всюду, куда вы едете», — отреагировала Александра Комар.
Другая пользовательница Facebook, Янивика Яни, обратила внимание именно на инцидент на проспекте Григоренко, написав, что там видели кортеж из 9 элитных авто.
Юрий Гончаренко в своем Facebook увязал проблему кортежей Зеленского с его намерением сократить исполнительные полномочия мэра Киева, отметив, что президент «не с того начинает».
Справедливости ради стоит отметить, что у Зеленского нашлись и защитники. Они выразили ему поддержку и посоветовали сосредоточиться на реальных делах, которые говорят о человеке больше, чем пустые слова.
Напомним, двоим водителям из кортежа президента Владимира Зеленского, которые устроили ДТП в Запорожской области, грозит либо штраф, либо лишение прав на срок от шести месяцев до года.
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