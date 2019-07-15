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Происшествия

В центре Хмельницкого устроили настоящий переполох из-за змеи (фото)

20:46 15 июля 2019 263
В центре Хмельницкого устроили настоящий переполох из-за змеи (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Хмельницком среди бела дня ловили змею, которую обнаружили у здания старого роддома практически в центре города. Напуганные горожане позвали на помощь спасателей, и те с использованием пожарно-технического оборудования «задержали» пресмыкающееся

После поимки ее вывезли за город и отпустили в лесном массиве, причем даже не выясняя, была ли она ядовитой, сообщает местный ресурс VSim.

Очевидцы рассказали, что на момент вызова спасателей укусить кого-нибудь змея на успела.

Напомним, на днях в Кирилловке отдыхающие пытались убить водяного ужа, приняв его за ядовитую змею.

А тем временем на Львовщине увеличивается количество пострадавших от укусов настоящих змей.

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