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В центре Хмельницкого устроили настоящий переполох из-за змеи (фото)
В Хмельницком среди бела дня ловили змею, которую обнаружили у здания старого роддома практически в центре города. Напуганные горожане позвали на помощь спасателей, и те с использованием пожарно-технического оборудования «задержали» пресмыкающееся
После поимки ее вывезли за город и отпустили в лесном массиве, причем даже не выясняя, была ли она ядовитой, сообщает местный ресурс VSim.
Очевидцы рассказали, что на момент вызова спасателей укусить кого-нибудь змея на успела.
Напомним, на днях в Кирилловке отдыхающие пытались убить водяного ужа, приняв его за ядовитую змею.
А тем временем на Львовщине увеличивается количество пострадавших от укусов настоящих змей.
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