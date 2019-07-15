- 22:02 «Соню буквально по частям сложили»: в Полтаве спасают юную танцовщицу из Кременчуга, попавшую в жуткое ДТП
- 21:51 Захваченных Россией украинских моряков внесли в список на обмен
- 21:29 Наторговала на 5 лет тюрьмы: украинке светит срок из-за флагов СССР
- 20:46 В центре Хмельницкого устроили настоящий переполох из-за змеи
- 20:28 Когда надо стричься и начинать худеть: правила лунного календаря
- 20:18 Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
- 20:04 В Одессе задержали «криминального авторитета» из Закавказья
- 19:52 Wizz Air отменит часть рейсов из Киева: что делать с купленными билетами
- 19:46 Модный тренд – бахрома: как и с чем ее носить
- 19:44 Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: появилась информация о пострадавших
- 19:27 Распяли "ватника": самый позорный фейк росТВ об Украине высмеяли меткой карикатурой
- 19:25 На Львовщине простились с бойцом 24-й бригады, погибшим от пули снайпера на Донбассе
«Соню буквально по частям сложили»: в Полтаве спасают юную танцовщицу из Кременчуга, попавшую в жуткое ДТП
- Очень перспективная танцовщица. Добрая, веселая, жизнерадостная, — характеризует свою ученицу Софию Похиленко руководитель студии современного танца «АDVANCE» Максим Подгорный. — У меня она занималась на протяжении последнего года. В конце июня успешно выступила на сцене, друзья ее активно поздравляли в соцсетях, и вот такое несчастье…
12-летняя кременчужанка Соня Похиленко — тот самый ребенок, который пострадал в дорожно-транспортном происшествием со смертельным исходом, случившемся 13 июля около 18:00 на автотрассе Полтава-Лохвица близ села Бречковка Полтавского района.
Как рассказывает Максим Подгорный, родители в тот день забрали дочку из лагеря отдыха и ехали домой. Увы, на их полосу движения на огромной скорости вылетела Toyota Corolla и буквально в лепешку смяла их ВАЗ-21. В результате столкновения 39-летняя Сонина мама Лена умерла в реанимации 1-й городской клинической больницы спустя несколько часов — ее травмы оказались несовместимы с жизнью. В понедельник, 15 июля, женщину похоронили.
За жизнь продолжает бороться отец девочки, находившийся за рулем — ему уже сделали несколько операций и никто не знает, сколько их будет еще впереди.
Соню, говорит ее танцевальный руководитель, врачи собрали буквально по кусочкам. Она пока не пришла в себя, ее состояние остается тяжелым.
Возле девочки в больнице постоянно находится ее бабушка. Теперь Соня и ее младшая сестричка будут оставаться на попечении двух бабушек, поскольку отец сам нуждается в помощи.
Поэтому неравнодушные люди начали сбор материальной помощи для пострадавшей семьи. Реквизиты банковского счета Сониной бабушки опубликовали на сайте студии ADVANCE. «Чтобы люди не сомневались, что это не фейк, — говорит Максим Подгорный. — И мы очень благодарны всем, кто сделал свой взнос в спасение Сони и ее отца».
Счет 4149 4996 4063 8225 на имя Похиленко Л. Н. открыт в «ПриватБанке».
Друзья потерпевшей журналистки и вокалистки группы #HashTag 33-летней Елены Кузиной (Пашетних), ехавшей в качестве пассажира в Toyota и получившей многочисленные травмы, тоже открыли счет для помощи ее семье. Известно, что она находится после операции в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
Как сообщали «ФАКТЫ», 31-летний полтавский бизнесмен Алексей Сердюков, который пострадал меньше всех (у него перелом таза) объяснил на своей странице в Facebook, что не смог завершить обгон впереди идущего транспорта, поскольку у него случились проблемы с коробкой передач. И пообещал взять на себя затраты по лечению пострадавших.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...