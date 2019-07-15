Происшествия

«Соню буквально по частям сложили»: в Полтаве спасают юную танцовщицу из Кременчуга, попавшую в жуткое ДТП

- Очень перспективная танцовщица. Добрая, веселая, жизнерадостная, — характеризует свою ученицу Софию Похиленко руководитель студии современного танца «АDVANCE» Максим Подгорный. — У меня она занималась на протяжении последнего года. В конце июня успешно выступила на сцене, друзья ее активно поздравляли в соцсетях, и вот такое несчастье…

12-летняя кременчужанка Соня Похиленко — тот самый ребенок, который пострадал в дорожно-транспортном происшествием со смертельным исходом, случившемся 13 июля около 18:00 на автотрассе Полтава-Лохвица близ села Бречковка Полтавского района.

Как рассказывает Максим Подгорный, родители в тот день забрали дочку из лагеря отдыха и ехали домой. Увы, на их полосу движения на огромной скорости вылетела Toyota Corolla и буквально в лепешку смяла их ВАЗ-21. В результате столкновения 39-летняя Сонина мама Лена умерла в реанимации 1-й городской клинической больницы спустя несколько часов — ее травмы оказались несовместимы с жизнью. В понедельник, 15 июля, женщину похоронили.

За жизнь продолжает бороться отец девочки, находившийся за рулем — ему уже сделали несколько операций и никто не знает, сколько их будет еще впереди.

Соню, говорит ее танцевальный руководитель, врачи собрали буквально по кусочкам. Она пока не пришла в себя, ее состояние остается тяжелым.

Возле девочки в больнице постоянно находится ее бабушка. Теперь Соня и ее младшая сестричка будут оставаться на попечении двух бабушек, поскольку отец сам нуждается в помощи.

Поэтому неравнодушные люди начали сбор материальной помощи для пострадавшей семьи. Реквизиты банковского счета Сониной бабушки опубликовали на сайте студии ADVANCE. «Чтобы люди не сомневались, что это не фейк, — говорит Максим Подгорный. — И мы очень благодарны всем, кто сделал свой взнос в спасение Сони и ее отца».

Счет 4149 4996 4063 8225 на имя Похиленко Л. Н. открыт в «ПриватБанке».

Друзья потерпевшей журналистки и вокалистки группы #HashTag 33-летней Елены Кузиной (Пашетних), ехавшей в качестве пассажира в Toyota и получившей многочисленные травмы, тоже открыли счет для помощи ее семье. Известно, что она находится после операции в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Как сообщали «ФАКТЫ», 31-летний полтавский бизнесмен Алексей Сердюков, который пострадал меньше всех (у него перелом таза) объяснил на своей странице в Facebook, что не смог завершить обгон впереди идущего транспорта, поскольку у него случились проблемы с коробкой передач. И пообещал взять на себя затраты по лечению пострадавших.

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