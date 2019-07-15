25.71 / 26.00 28.85 / 29.31
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский планирует сменить послов в 12 странах

22:56 15 июля 2019 65
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о замене послов Украины в 12 странах мира, включая Соединенные Штаты Америки (США). Напомним, в настоящее время осуществляется подготовка визита Зеленского в США.

Послом Украины в США с 10 июля 2015 года является Валерий Чалый (до назначения занимал должность заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко).

«Параллельно с этим идет работа по отбору и оформление новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликован в ближайшее время», — говорится в сообщении Офиса президента Украины в Facebook.

Напомним, Рада VIII созыва не смогла отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, чтобы кресло главного дипломата занял Вадим Пристайко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины