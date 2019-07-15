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Зеленский планирует сменить послов в 12 странах
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о замене послов Украины в 12 странах мира, включая Соединенные Штаты Америки (США). Напомним, в настоящее время осуществляется подготовка визита Зеленского в США.
Послом Украины в США с 10 июля 2015 года является Валерий Чалый (до назначения занимал должность заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко).
«Параллельно с этим идет работа по отбору и оформление новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликован в ближайшее время», — говорится в сообщении Офиса президента Украины в Facebook.
Напомним, Рада VIII созыва не смогла отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, чтобы кресло главного дипломата занял Вадим Пристайко.
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