Жуткая смерть на курорте: возле Кирилловки погибла девушка, пролетевшая 40 км

Происшествия

Катание на парашюте на курорте в Азовском море обернулось настоящим кошмаром для семьи из Кировограда, которой за два часа пришлось пережить несколько несчастий. Об этом пишет Комсомольская правда в Украине.

Сообщается, что в субботу, 13 июля, в Геническе 25-летняя девушка решила прокатиться на водном аттракционе — парасейлинге. Но во время полета парашют оторвался от катера и два часа ветер гонял его по небу, за это время девушку несколько раз ударяло об волны. Догнать парашют смогли только через 40 километров, возле Кирилловки, но девушку спасти не удалось.

«В катере находился муж девушки, свекровь и свекор. Когда поднялся сильный ветер, из-за парашюта катер начало поднимать на дыбы. В итоге, хозяин аттракциона перерезал трос. До этого свекор пытался собственноручно выровнять парашют, но его выбросило из лодки», — сообщили правоохранители.

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Из-за пережитого ужаса во время погони за парашютом у мужа девушки произошел эпилептический приступ. После того, как мужчина пришел в себя катер по-прежнему безрезультатно преследовал Нину, которую ветер безжалостно уносил все дальше.

Парашют рухнул в Утлюкский лиман. За время этого ужасного полета девушку несколько раз било о воду.

Когда приехала скорая, она была еще жива. Врачи смогли ее реанимировать, но уже через мгновение сердце девушки остановилось. По неофициальным данным, у погибшей Нины остался маленький ребенок.

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Уголовное дело по факту смерти курортницы запорожская милиция передала в Геническ, где и будет идти досудебное расследование. Так как именно в Херсонской области зарегистрирован собственник аттракциона, и погибшая девушка отдыхала непосредственно там.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке на прошлой неделе было отмечено нашествие огромных жалящих медуз.

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