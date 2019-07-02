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Здесь вам не Крым: на пляжах Кирилловки остались только «стоячие» места (видео)
В Украине продолжается отпускной сезон, и Азовское море становится местом массового паломничества курортников-отдыхающих. О популярности азовских курортов свидетельствуют пробки на трассах и «перенаселенные» пляжи курортной Кирилловки, пишет gazeta.zp.ua.
«Побережье Азовского моря оказалось буквально оккупировано отдыхающими», — говорится в сообщении.
Издание разместило видео с пляжа «Санаторный» — он заполнен до отказа.
При этом автор ролика указывает, что немного свободнее на пляжах Федотовой косы и Пересыпи.
Всем отдыхающим можно по-хорошему позавидовать: температура воды в Азовском море, отмечает автор ролика, поднялась до 27 градусов и выше, что так ценно в дни возвратившейся в Украину жары.
В то же время в аннексированном Крыму, как писали «ФАКТЫ», в разгар курортного сезона продолжают закрывать свободный доступ на пляжи, несмотря на жару и уже прогретое море не наблюдается большого количества туристов. Даже в июне, когда в РФ было пять выходных подряд, отдыхающих на полуострове не прибавилось. Такая же картина наблюдалась и в начале сезона — на майские праздники.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..