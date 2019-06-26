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- 08:00 Неузнаваема: Кайли Дженнер засекли без макияжа на приеме у стоматолога
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Неузнаваема: Кайли Дженнер засекли без макияжа на приеме у стоматолога (фото)
Самую молодую в мире миллиардершу, американскую модель и бизнес-леди Кайли Дженнер засекли без ее привычного макияжа. 21-летняя сестра Ким Кардашьян явилась на прием к стоматологу в Лос-Анджелесе. И ей, видимо, было не до наведения красоты. Без косметики (а также без фотошопа и фильтров) Кайли выглядит совсем иначе, чем на роскошных снимках в Instagram: в частности, ее губы кажутся намного более узкими. И вообще, в очках (обычно Дженнер носит контактные линзы), с гладко причесанными волосами и скромной черной одежде спортивного стиля, она похожа на школьницу. Единственным гламурным акцентом стала сумочка из крокодиловой кожи.
Как пишет Daily Mail, даже Кайли, магнату косметической индустрии и владелице бренда Kylie Cosmetics, иногда требуется отдохнуть и устроить себе день без декоративной косметики.
Ранее Кайли Дженнер заявляла, что не делала операций, а изменила внешность с помощью макияжа и филлеров — инъекционных имплантатов, которые позволяют выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.
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