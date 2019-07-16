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Нужны «свежие огурцы»: у Зеленского заговорили о новых досрочных выборах
В Офисе президента Украины рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.
«Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого — мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений «власть и человек», — сказал он.
По его словам, Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нужно сменить всю систему власти, а не только ее отдельных представителей.
«Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом», — отметил Стефанчук.
Напомним, что очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с приближением даты досрочных парламентских выборов растет процент украинцев, определившихся со своими электоральными симпатиями. Последние социологические исследования от группы «Рейтинг» показывают, что в обновленную Раду есть шанс попасть у пяти партий. Ранее социологи прогнозировали, что в парламент нового созыва пробьются лишь четыре политсилы.
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