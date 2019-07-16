- 04:55 Ученые назвали напиток, препятствующий развитию рака и диабета
- 04:19 Не киты: ученые назвали существо, которое издает самый громкий звук в океане
- 03:45 Погода на Азове испортилась: в Кирилловке начался шторм
- 02:57 «Любимая модняшка»: Ани Лорак обрадовала фанатов после недельного отсутствия в Сети
- 02:28 Нужны «свежие огурцы»: у Зеленского заговорили о новых досрочных выборах
- 02:04 Элегантная дама в шляпе без одежды: Кайли Дженнер порадовала фанатов стильным «обнаженными» фото
- 01:27 В оккупированный Крым ни ногой: София Ротару “разочаровала” путинских пропагандистов
- 00:55 Зверски избили до потери сознания: под Ровно подросток с друзьями жестоко "отомстил" своему отчиму
- 00:11 Зеленский – «молодой Лукашенко»? Портников указал на поразительное сходство в действиях двух президентов
- 15.07 23:43 Жуткая смерть на курорте: возле Кирилловки погибла девушка, пролетевшая 40 км
- 15.07 23:12 Стало известно о загадочной смерти бойца Нацгвардии в Днепре
- 15.07 22:56 Зеленский планирует сменить послов в 12 странах
Ученые назвали напиток, препятствующий развитию рака и диабета
Умеренное потребление молока и его производных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда заболеваний. Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на исследование испанских ученых.
Сообщается, что специалисты провели метаанализ 14 работ, посвященных профилактическим свойствам молока и основанных на данных, которые были получены по итогам рандомизированных контролируемых испытаний, а также других обзорных и метаисследований.
При этом было выяснено, что потребление нежирной молочной продукции, например йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.
Вместе с тем исследование показало, что молоко не защищает от остеопоротических переломов или переломов бедра, однако укрепляет позвонки.
В то же время главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян в комментарии отметил, что хотя молоко очень полезно и служит источником полноценного белка, кальция и ряда биологически активных соединений, роль этого продукта в предотвращении развития рака или диабета научно не подтверждена.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», группа ученых из Дании и Норвегии опубликовала данные исследования о том, что беременность до 29 лет и роды на сроке не ранее 34-й недели снижают риск развития рака молочной железы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»