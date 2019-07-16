Ученые назвали напиток, препятствующий развитию рака и диабета

Здоровье и медицина

Умеренное потребление молока и его производных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда заболеваний. Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на исследование испанских ученых.

Сообщается, что специалисты провели метаанализ 14 работ, посвященных профилактическим свойствам молока и основанных на данных, которые были получены по итогам рандомизированных контролируемых испытаний, а также других обзорных и метаисследований.

При этом было выяснено, что потребление нежирной молочной продукции, например йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.

Вместе с тем исследование показало, что молоко не защищает от остеопоротических переломов или переломов бедра, однако укрепляет позвонки.

В то же время главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян в комментарии отметил, что хотя молоко очень полезно и служит источником полноценного белка, кальция и ряда биологически активных соединений, роль этого продукта в предотвращении развития рака или диабета научно не подтверждена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», группа ученых из Дании и Норвегии опубликовала данные исследования о том, что беременность до 29 лет и роды на сроке не ранее 34-й недели снижают риск развития рака молочной железы.

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