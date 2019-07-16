Вступительная кампания: назван ТОП-5 самых популярных у абитуриентов вузов

Украина

По состоянию на утро 15 июля поступающие подали в вузы уже более полумиллиона электронных заявлений, в ТОП-5 избранных ими заведений — 3 столичных и 2 львовских университета. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Отмечается, что поступающие уже подали 504 333 электронных заявлений.

Чаще всего они при этом выбирали:

Киевский национальный университет им. Шевченко — почти 20 тыс заявлений;

Львовский национальный университет им. Франко — почти 19 тыс;

Киевский национальный торгово-экономический университет — чуть более 17,5 тыс;

НТУУ «Киевский политехнический институт им. Сикорского» — почти 16,5 тыс;

НУ «Львовская политехника» — около 15 тыс.

Также отмечается, что горячие линии МОН и Инфоресурс (технический администратор ЕДЕБО, где поступающие регистрируют кабинеты) за вторую неделю кампании поступило более 11,7 тыс звонков от абитуриентов и их родителей. Также получено более 8,2 тыс электронных обращений.

Часто задаваемые вопросы — о регистрации электронных кабинетов и представления заявлений, выставление и отмена приоритетов, выявление ошибок в документах об образовании, льготы, вступление из Крыма и Донбасса и тому подобное.

К примеру, часто поступающие пытаются подать заявления на те специальности, куда не имеют необходимых сертификатов ВНО. Система не пропускает такие заявления. Чтобы избежать этой проблемы, поступающим нужно сначала узнать, сертификаты ВНО по каким именно предметам нужны для поступления на выбранную ими предложение. Обратите внимание, что набор сертификатов на основную и небюджетную конкурсные предложения может отличаться. Также абитуриент может подавать сертификаты не только этого года, но и 2018 и 2017 года в любой удобной ему комбинации. По 2017 не принимаются лишь оценки ВНО по иностранным языкам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство образование и науки разрешило абитуриентам, демобилизованных с воинской службы в 2019 году, поступать на магистратуру по результатам вступительных экзаменов, тогда как остальные абитуриенты должны сдать обязательные единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) и единый вступительный экзамен по профильной дисциплине (ЕСВЭ).

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