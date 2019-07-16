- 09:10 В популярном гипермаркете продают школьные дневники с картой Украины без Крыма: фотофакт
- 08:58 Украинцев предупредили о погодном апокалипсисе 16 июля
- 08:51 "Выбивают наших по одному, не торопясь, но непрерывно": боевики рассказали об успешной тактике ВСУ на Донбассе
- 08:28 Верховный суд разрешил одиозному экс-прокурору Кузьмину баллотироваться в Раду
- 07:59 "Шоу одного актера": Ельченко рассказал, зачем Россия созывает Совбез ООН накануне выборов в Украине
- 07:32 Новые тренды в маникюре: техника deep design
- 07:23 На Донбассе под обстрелом погиб боец ВСУ: в сети показали фото героя
- 06:55 В Украине увеличилась средняя пенсия: в Пенсионном фонде назвали цифру
- 06:45 Погода на Азове испортилась: в Кирилловке начался шторм
- 06:25 В оккупированный Крым ни ногой: София Ротару “разочаровала” путинских пропагандистов
- 05:55 Задержан претендент на звание «короля» воровского мира Шишкан: что об этом известно
- 05:55 «Любимая модняшка»: Ани Лорак обрадовала фанатов после недельного отсутствия в Сети
Украинцев предупредили о погодном апокалипсисе 16 июля
В понедельник, 16 июля, практически по всей территории Украины ожидаются дожди и грозы, а в некоторых регионах — град. Соответствующие данные распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.
В т.ч. грозы ожидаются в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой области, а также на востоке и на юге Украины. Тем временем на западе страны пройдут дожди.
В Черновцах сильнейший ливень превратил десятки улиц в реки (впечатляющее видео)
«16 июля в большинстве областей грозы, в Приазовье и восточных областях значительные дожди, град и шквалы 15−20 м/с (І уровень опасности)», — предупредили в ГСЧС.
Средняя температура воздуха в понедельник составит 21−23 градуса тепла.
Согласно прогнозам Укргидрометцентра, дождливая погода удержится в Украине как минимум до конца недели.
Напомним, ранее синоптик озвучила неблагоприятный прогноз на вторую половину июля, а повышения температуры воздуха ожидают только в конце месяца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»