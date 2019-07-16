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Украина

Украинцев предупредили о погодном апокалипсисе 16 июля

8:58 16 июля 2019 94
Гроза
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 16 июля, практически по всей территории Украины ожидаются дожди и грозы, а в некоторых регионах — град. Соответствующие данные распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

В т.ч. грозы ожидаются в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой области, а также на востоке и на юге Украины. Тем временем на западе страны пройдут дожди.

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«16 июля в большинстве областей грозы, в Приазовье и восточных областях значительные дожди, град и шквалы 15−20 м/с (І уровень опасности)», — предупредили в ГСЧС.

Средняя температура воздуха в понедельник составит 21−23 градуса тепла.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, дождливая погода удержится в Украине как минимум до конца недели.

Напомним, ранее синоптик озвучила неблагоприятный прогноз на вторую половину июля, а повышения температуры воздуха ожидают только в конце месяца.

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