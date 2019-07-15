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В Черновцах сильнейший ливень превратил десятки улиц в реки (впечатляющее видео)
В воскресенье, 14 июля, в Черновцах в результате внезапного ливня оказались затопленными десятки улиц города. Об этом пишет местное издание.
Сильный дождь начался примерно в 17.50 и продолжался более часа.
В результате непогоды на дорогах города было затруднено движение транспорта. А ряд улиц в центральной части города были полностью затоплены дождем.
Черновчане делились видео и фото в соцсетях называя наиболее проблемные участки: это улица Русская, Стрыйская, также воды по колеса автомобилей набралось на улице Главной, в районе Типографии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июня в Черновцах после сильного ливня под водой оказались низинные улицы, а железнодорожный вокзал на улице Гагарина превратился в своеобразный остров. Областные синоптики между тем уверяли, что даже тот факт, что за 20 минут в городе выпало 16 мм осадков, не является чем-то исключительным.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?