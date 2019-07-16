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Елена Темникова устроила пьяную вечеринку в Киеве (фото, видео)
Популярная российская певица, экс-солистка группы Serebro Елена Темникова, влипшая в скандал с бывшими коллегами из-за своего разоблачительного интервью, представила очередную сольную работу — новый клип «Душит ювелирка». В видео исполнительница показала, как проводят время на вечеринке у бассейна современные модные тусовщики.
«Душит ювелирка» — это очень летняя, легкая, «френдли» история. Когда компания друзей бросает все дела, собирается у бассейна в жаркий день, включает музыку и уходит в релакс", — говорится в официальном описании клипа.
Режиссером клипа стал известный клипмейкер Леонид Колосовкий, снимающий для многих звезд-шоу-бизнеса. Ранее он снимал для Темниковой клипы «Бабочки», «Нет связи», «Говорила». Съемки проходили в загородном коттедже под Киевом.
«Мы снимали новый клип в аномальную жару — на улице было почти +40°C. Несмотря на это, все погрузились в максимальный чилл. Летняя беззаботность, флирт, много смеха, танцев идеально передают настроение трека», — рассказала певица.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Агонь» выпустила абсурдный клип-пародию «ТЕБЕ-20»
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