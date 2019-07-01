С Темниковой жили вместе: вокруг признаний экс-солистки Serebro разгорелся громкий скандал

Шоу-бизнес

Между бывшими участницами российской группы Serebro, выступающей теперь в новом составе, Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной разгорелся нешуточный скандал. Певицы, отношения которых всегда были натянутыми, набросились друг на друга с обвинениями во лжи и раскрыли неожиданные личные тайны.

Все началось с шокирующего интервью Лены Темниковой, которая покинула группу в 2014 году, на YouTube-шоу «А поговорить?!». В нем 34-летняя певица рассказала о том, что у ее бывшего продюсера Максима Фадеева и экс-солистки группы Ольги Серябкиной был роман. Она призналась, что не раз ставала свидетельницей их близких отношений и даже однажды «застукала» парочку. Темникова назвала бывшую коллегу лживой актрисой, а о Фадееве и вспоминать не хочет.

Серябкина очень быстро отреагировала на слова Темниковой и ошарашила новым откровенным признанием — между девушками была интимная связь.

«Лене периодически бывает нужен информационный повод для пиара и раскрутки, и конечно для этого ей необходимо громкие имена — например, Макса Фадеева. Но сейчас пошли настолько грязные методы — какие-то придуманные ситуации, откровенная клевета», — сказала Ольга изданию Super.

Она назвала настоящую причину нападок Темниковой. Якобы та просто мстит ей за прошлое.

«Мы с Леной жили вместе», — призналась Серябкина, -."Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому, то, что она говорит сейчас про меня и Макса — это очень странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе. О наших отношениях знали наши друзья, наш близкий круг. Лене я очень верила и любила ее, доверяла… Мне жаль, что человек продолжает и сейчас жить прошлыми обидами, желанием отомстить, задеть".

В ответ Темникова назвала слова Серябкиной выдумкой и даже предложила ей и Фадееву встретиться на полиграфе, «чтобы публично остановить ложь».

Отреагировали на скандал и в группе Serebro. В сообщении говорится, что Лена таким образом решила «отбелить» свою бурную молодость.

«Это прекрасно, если Лена всерьёз занялась здоровьем, безумно любит своего мужа и полностью поглащена в свою семью. Дело не в этом. Если Серябкина признаётся в своих прошлых потехах, то Темникова не хочет этого признавать. Люди чувствуют наигранность и все такое, поэтому и пытаются поймать Темникову на обманах и разрушить её святость», — говорится в сообщении.

Скандал обсуждается и среди звезд шоу-бизнеса. «Тайны дома должны оставаться в доме», — считает украинская певица Светлана Лобода, которая держит свою личную жизнь за семью замками.

Темникова и Серябкина после ухода из группы начали сольную карьеру. Пиар певицам только на руку.

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