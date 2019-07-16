Офис президента экстренно собирает Раду: что происходит

Политика

В команде президента Владимира Зеленского задумали созвать внеочередное заседание Верховной Рады, которая провела заключительное заседание еще 13 июля, до этого успев утвердить новый Избирательный кодекс.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», о таких планах за пять дней до внеочередных парламентских выборов заявил заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. «Мы уже на четверг (18 июля) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении», — заявил он во время выступления на панельной дискуссии форума «Установление справедливости — повестка дня для будущего парламента».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пятый президент Украины Петр Порошенко в апреле этого года подписал указы о назначении 38 судей нового Антикоррупционного суда.

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