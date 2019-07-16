Происшествия

Не только дизентерия: в детском лагере под Одессой выявили еще одну угрозу (фото)

В оздоровительном лагере «Медик-2» в поселке Сергеевка под Одессой, где произошло массовое отравление детей, выявили не только дизентерию, но и синегнойную палочку. Об этом во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявила директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Елена Теряева.

По ее словам, сейчас количество пострадавших составляет 60 человек — 57 детей и трое взрослых. Из них пять человек остаются в больнице села Шабо Белгород-Днестровского района.

Как отмечалось на совещании, в пробах еды, смывах с кухонного оборудования и столовых приборов обнаружена дизентерия Флекснера, а также синегнойная палочка на спецодежде поваров.

Кроме того, установлено, что в оздоровительном учреждении не соблюдались санитарные нормы при хранении продуктов, а также температурный режим, гигиена работников пищеблока и т. д.

Сейчас 114 детей остаются в лагере под наблюдением врача-инфекциониста, поскольку есть угроза распространения заболевания — еще не завершился инкубационный период.

Исполняющая обязанности председателя Одесской обладминистрации Светлана Шаталова распорядилась кормить этих детей тщательно проверенными продуктами или сухими пайками. Она также распорядилась закрыть «Медик-2» и до выяснения всех обстоятельств ЧП других детей в это учреждение не принимать.

Также проверка показала, что часть сотрудников работали без прохождения соответствующего медицинского обследования и официального трудоустройства.

Синегнойная палочка (лат. Pseudomonas aeruginosa) — вид грамотрицательных подвижных палочковидных бактерий. Обитает в воде, почве, возбудитель нозокомиальных инфекций у человека. Лечение затруднительно ввиду высокой устойчивости к антибиотикам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Луцке массово отравились посетители пиццерии.





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