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Не только дизентерия: в детском лагере под Одессой выявили еще одну угрозу (фото)
В оздоровительном лагере «Медик-2» в поселке Сергеевка под Одессой, где произошло массовое отравление детей, выявили не только дизентерию, но и синегнойную палочку. Об этом во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявила директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Елена Теряева.
По ее словам, сейчас количество пострадавших составляет 60 человек — 57 детей и трое взрослых. Из них пять человек остаются в больнице села Шабо Белгород-Днестровского района.
Как отмечалось на совещании, в пробах еды, смывах с кухонного оборудования и столовых приборов обнаружена дизентерия Флекснера, а также синегнойная палочка на спецодежде поваров.
Кроме того, установлено, что в оздоровительном учреждении не соблюдались санитарные нормы при хранении продуктов, а также температурный режим, гигиена работников пищеблока
Сейчас 114 детей остаются в лагере под наблюдением врача-инфекциониста, поскольку есть угроза распространения заболевания — еще не завершился инкубационный период.
Исполняющая обязанности председателя Одесской обладминистрации Светлана Шаталова распорядилась кормить этих детей тщательно проверенными продуктами или сухими пайками. Она также распорядилась закрыть «Медик-2» и до выяснения всех обстоятельств ЧП других детей в это учреждение не принимать.
Также проверка показала, что часть сотрудников работали без прохождения соответствующего медицинского обследования и официального трудоустройства.
Синегнойная палочка (лат. Pseudomonas aeruginosa) — вид грамотрицательных подвижных палочковидных бактерий. Обитает в воде, почве, возбудитель нозокомиальных инфекций у человека. Лечение затруднительно ввиду высокой устойчивости к антибиотикам.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Луцке массово отравились посетители пиццерии.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..