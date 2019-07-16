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В пятерке лидеров предвыборной гонки произошли изменения
Шансы победить на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля, по-прежнему имеют 5−6 политических партий. Соответствующие данные опроса 16 июля обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС). Напомним, ранее в сети наглядно сравнили программы партий.
По данным опроса, который провели с 3 по 13 июля 2019 года, тройку лидеров гонки по-прежнему составляют партии «Слуга народа», «Оппозиционный блок — За життя» и «Европейская солидарность». А вот партия «Голос» Святослава Вакарчука неожиданно выпала из первой пятерки, уступив место партии «Сила и честь» (за нее решили голосовать 5,1% опрошенных).
На четвертом месте рейтинга остается партия «ВО «Батьківщина» (5,8% опрошенных).
Партия «Голос» набрала 4,0% голосов участников опроса.
Таким образом, рейтинг партий, входящих в ТОП-10, сформировался следующим образом:
«Слуга народа» — 52,3%;
«Оппозиционная платформа — За життя» — 10,3%;
«Европейская солидарность» — 7,9%;
«Батьківщина» — 5,8%;
«Сила и честь» — 5,1%;
«Голос» — 4%;
«Оппозиционный блок» — 3%;
«Гражданская позиция» — 2,5%;
«Радикальная партия Олега Ляшко» — 2,4%.
«Партия Шария» — 1,5%.
В опросе приняли участие 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 11 июля, за партию «Слуга народа» собирались проголосовать 41,5% тех, кто планировал участвовать в выборах, за партию «Оппозиционная платформа — за життя» — 12,5%, за партию «Голос» — 8,8%, «Европейская Солидарность» — 8,3%, ВО «Батьківщина» — 7,0%.
После обнародования очередных рейтингов партии «Слуга народа» и «Голос» уже заговорили о возможной коалиции в Раде.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!