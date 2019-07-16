17–18 июля часть Киева останется без воды: перечень улиц

Общество и люди

В «Киевводоканале» предупредили, что в ближайшие дни на повышающей насосной станции (улица Академика Каблукова, 9) будут монтировать новое насосное оборудование. Работы выполняются за счет кредитных средств Всемирного банка в рамках проекта «Модернизация повышающих насосных станций с внедрением экономичных высокоэффективных насосных агрегатов с частотным приводом».

Эти мероприятия в целом позволят существенно повысить надежность станции и улучшить водообеспечение домов.

В связи с приостановкой работы насосной станции с 09:00 17 июля до 09:00 18 июля отключат воду по адресам:

улица Чумака, 1/20, 2/18, 3,4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9/9, 10, 10а, 11/10, 13, 15;

улица Каблукова, 1, 2/24, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10/13, 11, 12/14, 13, 14;

улица Метростроевская, 1, 3, 5, 3а (детсад), 4, 4а, 5а (детсад), 6, 6а, 7, 8, 11, 11а, 12, 18;

проспект Комарова, 32;

бульвар В. Гавела, 41, 41а (детсад), 43, 43-а, 45, 47, 49, 51/16;

улица Героев Севастополя, 14а;

улица Академика Каблукова, 14 — школа;

улица Космонавта Комарова, 32 — школа.

Водоканал организует временную подачу автоцистерн с питьевой водой по адресам:

перекресток улиц Метростроевской и Чумака;

перекресток улиц Метростроевской и Каблукова.

А в Подольском районе на месте аварии канализационного коллектора, которая случилась 12 июля на улице Мостицкой, 9, сейчас в две смены работают бригады «Киевводоканала». Место аварии частично находится на проезжей части, поэтому сразу там перекрыли движение. По состоянию на 15 июля по одной полосе транспорт уже курсирует.

Авария произошла вследствие газовой коррозии железобетона, из которого в советское время сооружали канализационные системы. Из-за сероводорода, который выделяется из стоков, со временем бетон крошится, стальная арматура ржавеет, в итоге труба теряет прочность и разрушается.

Ремонтники смонтировали временную обводную трубу в месте поврежденной водоотводящей системы и работают на котловане. Работы осложняются тем, что коллектор (диаметр 1,5 метра, построен в 1975 году) находится на пяти- и девятиметровой глубине.

Созданная рабочая комиссия решила: в оперативном порядке укрепить склоны котлована и, чтобы снять транспортное напряжение, для начала восстановить движение на двух полосах, в том числе и запустить троллейбус № 25. Пока водителям советуют искать альтернативные маршруты.

Между тем в понедельник, 15 июля, из-за прорывов труб почти 150 домов остались без холодной воды :

улица Сырецкая, 27, 29—33, 46, 48, 48а, 50, 52, 54—96;

улица Павлоградская, 3−17, 4—16,

улица Одоевского, 1−11, 4—22,

переулок Одоевского, 3—19, 4—18,

переулок Лодыгина, 1—4.

Информацию о сроках устранения повреждений можно уточнить в службе водоканала по телефонам 15−81, (044) 200−73−01.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве из-за ремонта путепровода вместо скоростных трамваев пустили автобусы. После многочисленных жалоб киевлян городские власти пообещали открыть движение трамваев №№ 1 и 3 до 30 сентября.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter