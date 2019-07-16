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Украина

Пари с Зеленским: мост в Днепре закрыли на два месяца

13:59 16 июля 2019 247
Филатов и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре почти на два месяца полностью перекроют Центральный мост. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Борис Филатов. Напомним, перед президентскими выборами днепровский градоначальник открыто поддержал кандидата на пост президента Петра Порошенко.

По словам Филатова, согласно проекту Центральный мост нужно ремонтировать 24 месяца с полным перекрытием, но для этого на 2 года пришлось бы закрыть основную магистраль и ремонтировать ее частями. После разговора с президентом Зеленским и заключенного пари у Филатова есть меньше двух месяцев.

«Да, я поспорил с Зеленским. И либо выиграю пари, либо уйду в отставку», — уточнил Филатов.

Коммунальщики перекроют мост для ремонта уже в ночь с 17 на 18 июля.

«Мост закрывается полностью до 14 сентября в 00:00 часов с 17 на 18 июля. Вы же все, включая Владимира Александровича, хотели быстрее, правда? Придется теперь потерпеть. Никто не обещал, что будет легко», — написал Филатов, отметив, что город самостоятельно покроет расходы на ремонт.

Мэр также сообщил, что Центральный мост самый длинный в Украине по протяженности над водой и его не ремонтировали 50 лет. По словам Филатова, он вообще мог обвалиться вместе с людьми и автомобилями.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Филатов жестко критиковал инициативу переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

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