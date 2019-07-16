Происшествия

Расстались полтора года назад: в Ирпене юноша расстрелял свою бывшую и ее бойфренда

Стали известны новые подробности о 19-летнем парне, который в Ирпене под Киевом стрелял в свою бывшую девушку и ее бойфренда, а потом сам застрелился в полицейском участке. Как выяснили «ФАКТЫ», и пострадавшая девушка и ее молодой человек были госпитализированы в больницу в Буче с ранениями.

- Оба получили ранения головы, — рассказал «ФАКТАМ» начальник пресс-службы Киевского областного управления полиции Николай Жукович. — Он стрелял в затылок. Сначала ранил парня, потом девушку. Это произошло на одной из улиц Ирпеня, где гуляла эта пара. С места преступления стрелок скрылся, но его задержали буквально через час.

По словам Николая Жуковича, сопротивления при задержании парень не оказывал. И сразу признал свою вину.

— Он сразу сказал: «Да, это был я», — говорит Николай Жукович. — Травматическое оружие, из которого он стрелял в парня и девушку, было при нем. Он не давал подробных объяснений. Только сказал: «Я знал, что делаю». Известно, что с девушкой, в которую он стрелял, он встречался полтора года назад, и эти отношения были непродолжительными. Уже в полицейском участке парню удалось каким-то образом освободить руку от наручников и застрелиться. Он выстрелил себе в висок. Это произошло мгновенно.

— У стрелка не изъяли пистолет при задержании?

— В тот момент как раз процессуально оформляли его задержание. Где именно находился его пистолет, установит следствие.

Имел ли парень проблемы с психикой, пока не известно. В полиции говорят, что проверяют эту информацию. Как и то, где этот парень работал или учился.

Этот случай сейчас активно обсуждается в СМИ и социальных сетях. Многие пользователи ставят под сомнение версию о том, что задержанный, который был в наручниках, смог самостоятельно освободить одну руку и застрелиться. Однако в полиции говорят, что произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Обнародуют ли записи из полицейского участка, пока не известно.

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