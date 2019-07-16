Беременная сестра Влада Топалова выходит замуж (фото)

Шоу-бизнес

Сестра российского музыканта Влада Топалова, устроившего пышную свадьбу с телеведущей Региной Тодоренко в Италии, Алина собралась под венец. Более того, невеста объявила, что уходит в декретный отпуск и намерена посвятить себя воспитанию будущего ребенка. Она призналась, что свадьба будет скромной — они распишутся и отметят это событие в узком кругу.

«Предложение руки и сердца было сделано в марте 2018-го, скоро роспись. Спасибо всем за поздравления!» — отметила Алина в личном блоге.

«Ну, а теперь, поставив галочки во всех своих задачах на этот год, кроме еще одной, я ухожу в заслуженный декрет — открывать еще одну главу жизни», — призналась она.

Об избраннике Алине известно не много. Томас Несон — эстонский бизнесмен, покоривший сердце красавицы вниманием и романтикой.

«На малюсеньком островке, на безумно красивом западном побережье Норвегии он встал на одно колено, и я сказала „да“. Хотя еще в мгновение нашего знакомства под ямайским ночным небом четырьмя месяцами ранее я уже знала, что так будет. Я уже знала, что мы будем семьей. Я уже знала, что ничто никогда не будет, как прежде. Я всегда говорила, что счастье любит тишину, и я свято верю в это», — рассказывала ранее Алина.

Напомним, сестра Влада Топалова владеет агентством по организации праздников, в частности свадеб. Она создавала торжественное мероприятие для брата и Регины в Сорренто.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Катя Гуменюк, известна как певица Ассоль, объявила мистическую дату свадьбы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter