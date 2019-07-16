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Беременная сестра Влада Топалова выходит замуж (фото)
Сестра российского музыканта Влада Топалова, устроившего пышную свадьбу с телеведущей Региной Тодоренко в Италии, Алина собралась под венец. Более того, невеста объявила, что уходит в декретный отпуск и намерена посвятить себя воспитанию будущего ребенка. Она призналась, что свадьба будет скромной — они распишутся и отметят это событие в узком кругу.
«Предложение руки и сердца было сделано в марте 2018-го, скоро роспись. Спасибо всем за поздравления!» — отметила Алина в личном блоге.
«Ну, а теперь, поставив галочки во всех своих задачах на этот год, кроме еще одной, я ухожу в заслуженный декрет — открывать еще одну главу жизни», — призналась она.
Об избраннике Алине известно не много. Томас Несон — эстонский бизнесмен, покоривший сердце красавицы вниманием и романтикой.
«На малюсеньком островке, на безумно красивом западном побережье Норвегии он встал на одно колено, и я сказала „да“. Хотя еще в мгновение нашего знакомства под ямайским ночным небом четырьмя месяцами ранее я уже знала, что так будет. Я уже знала, что мы будем семьей. Я уже знала, что ничто никогда не будет, как прежде. Я всегда говорила, что счастье любит тишину, и я свято верю в это», — рассказывала ранее Алина.
Напомним, сестра Влада Топалова владеет агентством по организации праздников, в частности свадеб. Она создавала торжественное мероприятие для брата и Регины в Сорренто.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Катя Гуменюк, известна как певица Ассоль, объявила мистическую дату свадьбы.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».