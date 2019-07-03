Нервы на пределе: Регина Тодоренко в день свадьбы поделилась переживаниями

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко и российский музыкант Влад Топалов, которые поженились еще в октябре прошлого года, отмечают свадьбу в Италии. Вместе с родными и звездными гостями они уже начали отмечать, весело развлекаясь и зажигая на пляже, собираясь на совместные ужины в ресторанах на берегу моря. В Instagram пара поделилась первыми фото и видео с первого дня празднования.

Главное торжество, где Регина предстанет в платье невесты, состоится 3 июля в живописном месте на вилле Астор. Перед церемонией молодожены заметно волнуются, хотя прожили в браке уже более полугода и воспитывают 6-месячного сына Михаила. В сети пара поделилась своими переживаниями. Регина беспокоится о том, чтобы все прошло, как планировали.

«Нервное напряжение на максимуме перед самым важным днем в этом году! Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии», — написала Тодоренко.

Пока она не признается, в каком наряде пойдет под венец. Показала в сети только фото костюма для маленького сына: рубашку, шортики, подтяжки и бабочку. Миша будет среди гостей церемонии.



«Утро невесты», — подписала снимок Регина.

Напомним, перед свадьбой Регина жаловалась, что не успевает купить все необходимое. А багаж Влада Топалова с костюмом и вовсе потерялся в аэропорту по дороге в Италию.

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