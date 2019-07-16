Мир

Лунное затмение: когда и где его наблюдать

17 июля в 00:31 по киевскому времени (в 21:31 16 июля по Гринвичу) произойдет частичное лунное затмение. Его смогут увидеть в большей части Европы и в Украине. Перед этим уникальное лунное затмение жители Земли могли наблюдать месяц назад — в ночь с 16 на 17 июня.

Максимальная фаза затмения наступит через несколько минут — в 0:40 (по Киеву). Луна войдет в тень Земли на 65%. После этого спутник Земли перейдет в стадию полной Луны.

Отметим, в США это полнолуние называют «оленьим». Это связано с тем, что в это время года у оленей появляются новые рога. Также это явление называют грозовой Луной из-за частых гроз летом.

Медики предостерегают, что затмение может отразиться на самочувствии людей, которые будут испытывать головную боль, усталость и раздражение, особенно следует поостеречься хроническим больным и пожилым людям.

Напомним, лунное затмение — это явление, которое происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной и Луна попадает в тень или полутень Земли.

Оно может быть полным — когда солнечные лучи некоторое время вообще не попадают непосредственно на поверхность Луны. Во время такого затмения поверхность спутника Земли становится темно-красной, но он не исчезает полностью.

Частичное затмение наступает, когда в тень попадает только часть Луны. При таком затмении часть Луны остается в полутени и освещается солнечными лучами.

О том, что лунное затмение несет жителям Земли, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Близится новое лунное затмение: что о нем надо знать и как себя вести».

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