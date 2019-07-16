Шоу-бизнес

Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова попала в аварию по дороге в Крым

Фура с концертным оборудованием и костюмами российского певца Филиппа Киркорова, который разделся в новом клипе «Стеснение пропало», попала в аварию по дороге в Крым. На скользкой дороге в ростовской области машина, потеряв управление, слетела кювет. Появились сообщения, что выступление Бедросовича может оказаться под угрозой срыва.

Но 52-летний артист вскоре заверил, что машину удалось вытащить и фуры уже на подъезде в Крым. Никто при инциденте не пострадал. Причиной аварии стал сильный дождь. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

«Все живы-здоровы, фура не переворачивалась, в плохую погоду съехала с дороги. Спасибо МЧС — вытащили. По направлению в Крым уже все движется, концерты состоятся», — заверил Киркоров в Instagram.

Как сам будет добираться на аннексированный полуостров, он не уточнил.

Ранее Киркоров, возвращаясь с детьми и коллективом с гастролей в Болгарии, едва не разбился на самолете. Лайнер совершил жесткую посадку, ударившись шасси о взлетную полосу.

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