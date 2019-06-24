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Ниже пояса: новый клип с голым Киркоровым разнесли в сети (видео)
Популярный российский певец Филипп Киркоров, как и анонсировал ранее, представил новый эпатажный клип «Стеснение пропало». Видео оказалось еще более резонансным, чем его предыдущие работы «Цвет настроения синий» и «Ибица». В новом клипе, который уже назвали скандальным, 52-летний Бедросович полностью оголился. Он также стал гинекологом и принял роды у пациентки, стал учителем географии и безумным старичком, и выступил в роли себя — короля межгалактических вечеринок.
Автором клипа выступила команда Павла Худякова, которая снимает ролики для рэпера Тимати. Бюджет клипа составил более 20 миллионов рублей. Но в нем столько рекламы, что Киркоров явно еще и заработал.
Клип «Стеснение пропало» вызвал горячие споры в сети, подписчики просто вне себя от негодования. Их возмутило количество рекламы, вульгарность и то, что 52-летний певец все пытается молодиться.
«Боже…как будто клип Бузовой… и зачем столько рекламы», «Филя, ты со световой скоростью деградируешь», «Мужику за 50, как ты не поймёшь, что молодость прошла», «Ну это же п… ц !!! Это жесть ! Это не творчество — это богохульство и кощунство! Так талант свой про*рать! О душе нужно петь! А не оголять телеса старому дядьке. Это фу !», «Это не тот Киркоров, которого я когда-то знала. вы продали себя и свою душу», — пишут под видео.
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