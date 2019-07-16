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- 15:36 Скандал с дизайном банкноты 1000 гривен: в НБУ сделали важное заявление
Скандал с дизайном банкноты 1000 гривен: в НБУ сделали важное заявление
В Национальном банке Украины заявили, что сообщения об использовании при изготовлении новой 1000-гривневой купюры нелицензированных шрифтов, не отвечает действительности.
«Все изображения на банкнотах являются авторской графикой. Художники, работающие над их дизайном, не используют готовые рисунки или шрифты — они собственноручно создают векторные графические элементы дизайна, в том числе и буквенную надпись номинала банкноты. Использование авторских произведений вместо готовых продуктов предусмотрено для обеспечения высокого уровня защищенности банкнот, ведь подделать авторское изображение сложнее, чем скопировать готовое», — заявляют в НБУ.
При этом в Нацбанке отмечают, что в процессе создания изображений для дизайна банкнот «художники изучают соответствующую графическую информацию из открытых источников, после чего создают собственное творение с добавлением авторского видения тех или иных элементов».
И добавляют, что «частичное совпадение отдельных элементов на банкноте с изображениями в открытых источниках может быть связано с творческой обработкой публично доступных материалов». Это же касается и надписи «Одна тысяча гривен», по поводу которой возникли подозрения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новую купюру высокого номинала в тысячу гривен Нацбанк введет в оборот с 25 октября 2019 года.
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