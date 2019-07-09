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На купюре в 1000 гривен обнаружили «пиратский» шрифт
После того, как Национальный банк Украины объявил о введении в оборот новой денежной купюры — тысячи гривен — дизайнеры обнаружили, что один из шрифтов на ней пиратский.
На это обратил внимание Богдан Гдаль, который, решив проверить свое подозрение, обратился к автору шрифта, которым на обратной стороне купюры сделана надпись «Одна тисяча гривень».
«Дело в том, что у этого шрифта — Bickham Script, созданного дизайнером Ричардом Липтоном в 1997 году и затем лицензированного компанией Adobe, до 2016 года вообще не было официальной кириллической версии. Итак, если им кто-то пользовался, то это были только пиратские видоизменения, которые автоматически считаются крадеными, так как лицензия шрифта прямо запрещает любую модификацию форм букв и их переиздание», — пишет Богдан Гдаль на своей страничке в социальных сетях.
Задавшись целью найти больше информации по этому вопросу, он обнаружил серию шрифтов под названием Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three, подписанных россиянкой Александрой Гофман. «Как оказалось, в шрифтовых кругах она достаточно известна как автор краденых версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов. Серию краденого Bickham Script она сделала в 2005 году», — пишет дизайнер. Он также обратил внимание на то, что пиратские шрифты были использованы и на 20-гривневых купюрах.
Эксклюзивный материал «Введение банкноты номиналом 1000 гривен: как это отразится на кошельках украинцев» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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