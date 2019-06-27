- 12:58 Стало известно о готовящемся обмене пленными на Донбассе: первые детали
- 12:56 Яна Зинкевич: Реванш пророссийских сил может закончиться плохо — есть риск потерять страну
- 12:54 СМИ узнали, в какие страны Россия продает уголь из оккупированного Донбасса
- 12:53 Сергей Притула ложится на операцию: что об этом известно
- 12:51 Борьба не закончилась: скандал с возвращением проспекта Жукова в Харькове получил продолжение
- 12:41 На Херсонщине ошибка вымогателей дорого обошлась потерпевшим: три человека оказались в больнице
- 12:35 Настоящая разруха: в сети показали, как теперь выглядит стадион в Донецке
- 12:27 Запрет на каски и бронежилеты: Бирюков рассказал об обысках в Минобороны
- 12:14 Светлана Лобода сверкнула голой грудью
- 12:06 После старта медреформы моя зарплата выросла в 2,5 раза, — самый популярный семейный врач в Киеве
- 12:05 Зеленский назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра СБУ: что о нем известно
- 12:05 На Киев надвигается гроза: синоптик предупредила об опасности
Зеленский назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра СБУ: что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Руслана Баранецкого первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Ранее первым замом главы СБУ был назначен руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.
Другим указом Баранецкий был назначен руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Ранее Руслан Баранецкий был начальником управления внутренней безопасности администрации Госпогранслужбы. В 2014 году был удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени.
Также президентскими указами были уволены с должностей начальники ряда подразделений.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый заместитель главы СБУ Иван Баканов спровоцировал настоящий скандал в сети, попытавшись оправдать российское гражданство своей супруги Оксаны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.