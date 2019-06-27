Украина

Зеленский назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра СБУ: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Руслана Баранецкого первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Ранее первым замом главы СБУ был назначен руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Другим указом Баранецкий был назначен руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Ранее Руслан Баранецкий был начальником управления внутренней безопасности администрации Госпогранслужбы. В 2014 году был удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Также президентскими указами были уволены с должностей начальники ряда подразделений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый заместитель главы СБУ Иван Баканов спровоцировал настоящий скандал в сети, попытавшись оправдать российское гражданство своей супруги Оксаны.

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