«Народную качалку» на Гидропарке в Киеве грозят порезать на металлолом: смотрителя пытались убить

Происшествия

Знаменитая на весь мир качалка в киевском Гидропарке начиналась полвека назад с куска трубы, закрепленного между двумя тополями Юрием Куком — сыном последнего командующего УПА. С тех пор она разрослась до сотен тренажеров, размещенных под открытым небом на тысячах квадратных метров «земли Кука». Здесь бесплатно занимаются тысячи киевлян и гостей столицы.

Но в последние годы качалка мозолит глаза местному бизнесу. Десять лет назад ее хотели снести под ресторан. Однако бизнесмены резко передумали, увидев пару сот качков, пришедших к ним на «поговорить». Сейчас тренажеры, за пятьдесят лет любовно смонтированные самими спортсменами, хотят сдать в металлолом. За последний месяц на их охранника покушались трижды. И завсегдатаи качалки уже поговаривают, что если эти посягательства не прекратит полиция, то с «наезжающим» на них бизнесменом придется «разобраться» силовыми методами.

«Качалка на Гидропарке в опасности! Петю, трудами которого все функционирует и появляются новые тренажеры, просто выживают оттуда. Порезали и прострелили ногу! Все это при полном попустительстве со стороны полиции! Нужно что-то делать. Выживут Петю — распилят качалку! Думаем», — написал в Facebook общественник и чиновник Днепровской райадминистрации Владимир Бондарь.

— 30 мая мне разбили голову арматурой. Пришли ночью, попросили о помощи. Я вышел — и меня исподтишка ударили. 18 июня прострелили ногу, мне удалось отобрать пистолет-травмат у нападавшего, но его товарищ кинулся с ножом. Хорошо, что успел подставить руку — нож точно в шею шел. Неоднократно угрожали, — рассказал «ФАКТАМ» Петр Шаханов, смотритель качалки на общественных началах. — За всем этим стоит Алексей Д., местный «смотрящий», которого прикрывает полиция. Он хочет поставить на качалку своего «администратора». Кричал, что если я не дам ему три тысячи долларов, то порежет тренажеры и сдаст в металлолом.

Я после каждого покушения подавал заявление в Днепровское райуправление полиции, указывал личности нападавших (голову разбил работающий на Д. Андрон, стрелял сам Алексей, а подрезал его друг Вова). Но там даже в ЕРДР информацию не вносили, а направили к участковому в Гидропарке. А участковый мне сказал, чтобы я сам замял это дело, договорившись с Алексеем: «Зачем тебе эта шумиха?». А как я буду заминать, если в меня стреляют, режут, бьют? Мы писали в ГБР, в суд, но пока ответов нет.

По словам Петра, осенью прошлого года какие-то бородатые люди в гражданском сбили замки в вагончике-подсобке на качалке. Подоспевшему смотрителю они представились полицейскими, порылись в металлоломе, из которого делают новые тренажеры, и сказали, что Петр изготовляет из него автоматы. Даже изъяли какие-то сваренные между собой трубы. На возражения смотрителя, что из оборудования у него только дрель, которой автомат не сделаешь, пригрозили долгосрочной «отсидкой».

Удостоверений и постановления на обыск «полицейские» не показывали, актов изъятия не писали. А вскоре Алексей Д. сообщил Петру, что «отмазал» его от полиции, и теперь тот должен ему три тысячи долларов. Первую тысячу Шаханов отдал, а потом товарищи его «просветили»: мол, сам Д. и организовал эту провокацию чтобы вымогать деньги.

— Информации о якобы изъятом из металлолома оружии и о том, что на качалке делают автоматы, у правоохранителей нет. А по поводу полученных Шахановым ранений информация внесена в ЕРДР по факту нанесения легких телесных повреждений и сейчас расследуется. По информации следствия, был конфликт, один из участников которого ударил другого трубой, а тот в ответ выстрелил из травмата. У обоих отобраны пояснения, их направили на экспертизу, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер Днепровского райуправления полиции Анна Шевчук.

Из досье «ФАКТОВ»

Начало народной качалке положил ученый из Института кибернетики Юрий Кук, сын главнокомандующего УПА Василия Кука, из-за чего ее стали называть «Землей Кука». Немало усилий приложил к развитию тренажерной площадки польский гимнаст Казимир Ягельский. Все началось с простого турника в конце 1960-х. Но уже в 1970-х энтузиасты из танковых катков, автомобильных шин, железнодорожных рельсов, труб, чугунных батарей и прочего лома собрали несколько тренажеров, заниматься на которых ходили круглый год все желающие.

За полсотни лет существования качалки принцип остался тем же: из металлолома сами спортсмены создают тренажеры, число которых уже перевалило за две сотни. Вот только штанги, гантели и прочие движимые снаряды приходится приковывать цепями — слишком много желающих унести железо в пункты приема вторсырья. Заниматься разрешается всем и бесплатно. Благотворительность приветствуется — к спортплощадке подведены вода и электричество, которые надо оплачивать, тренажеры красят, чтобы не так быстро ржавели — но все деньги уходят на развитие площадки и никакого дохода никому она не приносит. Покачать мускулы сюда приходят тысячи киевлян. Столичные власти, планируя перестройки в Гидропарке, неизменно отмечали, что спортплощадку трогать не будут.

Знаменитой на весь мир качалка стала в 2012 году, когда в Гидропарке поселились приехавшие на Евро-2012 болельщики. УЕФА в специально изданном путеводителе по Украине отметила местную качалку как одну из достопримечательностей, рекомендованную к посещению. Увидев тренажеры, те восхитились их жесткой брутальностью и позвали журналистов. После чего репортажи о спортплощадке вышли во многих западных СМИ. Впрочем, не все из них были благосклонны. Так, германский Spiegel назвал это не только хардкором, но и сравнил с пыточной: «Свихнувшиеся спортсмены качаются с помощью трофейных цепей. Грубые лавки напоминают средневековые орудия пыток, а оборудование выглядит так, как будто его притащили со свалки». Впрочем, со свалкой они не ошиблись — именно оттуда добыто большинство запчастей.

Но другие СМИ были не так критичны. Так, Daily Mail в Великобритании восхищенно назвала качалку самой суровой в мире. Был даже выпущен фотоальбом с изображениями тренажеров. А когда в Киев с выступлениями приезжал Ронни Коулмен — восьмикратный Мистер Олимпия, чемпион мира и Мистер Вселенная — его привели в Гидропарк. У легендарного культуриста перехватило дыхание, когда он увидел качалку.

Ронни Коулмен был поражен качалкой на «земле Кука»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве активисты и местные жители блокировали движение транспорта по улице Протасов Яр, протестуя против варварской вырубки деревьев, которую проводят неустановленные лица.

А в Одессе активисты, вооружившись кувалдами и молотками снесли незаконно построенное на черноморском побережье кафе.

Видео с Youtube-канала ATLANTIKAVIDEO

Фото из Facebook Владимира Бондаря

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