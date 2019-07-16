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Происшествия

Над Черным морем пронесся огромный смерч: впечатляющее видео

16:35 16 июля 2019 221
торнадо
Инф. «ФАКТОВ»

В северной части Турции на Черноморском побережье пронесся смерч. Мощный торнадо подошел на близкое расстояние к берегу в районе Чаталзейтин провинции Кастамону, но пляжа он не достиг, растворившись над морем. Ранее по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который неожиданно появился на песке и через несколько минут снова унесся в море.

Видео из турецкой провинции Кастамону опубликовало издание Güneş Gazetesi.



Напомним, недавний ураган в Закарпатье нанес значительный ущерб местным жителям — снес крыши жилых домов, повалил десятки деревьев, повредил линии электропередач и заблокировал движение по дорогам.

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