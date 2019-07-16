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Над Черным морем пронесся огромный смерч: впечатляющее видео
В северной части Турции на Черноморском побережье пронесся смерч. Мощный торнадо подошел на близкое расстояние к берегу в районе Чаталзейтин провинции Кастамону, но пляжа он не достиг, растворившись над морем. Ранее по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который неожиданно появился на песке и через несколько минут снова унесся в море.
Видео из турецкой провинции Кастамону опубликовало издание Güneş Gazetesi.
Напомним, недавний ураган в Закарпатье нанес значительный ущерб местным жителям — снес крыши жилых домов, повалил десятки деревьев, повредил линии электропередач и заблокировал движение по дорогам.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...