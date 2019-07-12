Происшествия

Смерч прогулялся по одесскому пляжу: люди разбегались в разные стороны (видео)

По пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Высокий вихрь на огромной скорости пронесся побережьем Черного моря, сломал пляжный зонт и поднял в воздух вещи отдыхающих. Видео опубликовано в группе «Подслушано Одесса» в Facebook.

Как пишут очевидцы, смерч неожиданно появился на песке, выбросил в море водные аттракционы и унесся в море. Все продолжалось несколько секунд. Никто не пострадал, но многие люди испугались и падали в песок, чтоб их не унесло.

Пользователи Facebook винят во всем проблемы с экологией, непродуманную застройку городов, а также чрезмерную вырубку лесов в Украине.



«Меньше нужно было вырубать леса. Карпаты стоят полулысые, скоро торнадо будут гулять как в Америке».

«Да и при постройке жилмассивов, никто не учитывает розу ветров».

Как сообщали «ФАКТЫ», недавний ураган в Закарпатье снес крыши жилых домов, повалил десятки деревьев, повредил линии электропередач и заблокировал движение по дорогам. От июньского урагана пострадали населенные пункты Луганской и Днепропетровской областей.

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