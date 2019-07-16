Приложение для старения FaceApp: безопасно ли его использовать

Наука и технологии

Мобильное приложение FaceApp, с помощью которого можно «состарить» любого человека, разработано российской компанией Wireless Lab. Сервис обработки фотографии с помощью нейросетей появился в 2017 году. Его создатель — Ярослав Гончаров, ранее работавший в компании «Яндекс». Об этом сообщает издание AIN.UA.

Компания зарегистрирована на территории России. Действует она в рамках российского законодательства. А это значит, что спецслужбы РФ могут получить доступ к данным, которые Wireless Lab собирает и хранит (напомним, в России действует закон о хранении пользовательских данных на местных серверах).

По информации издания, эксперты считают, что пользователям, которые не хотят, чтобы их личные данные попали к ФСБ, лучше не пользоваться программой.

«Если вы считаете, что за вами могут целенаправленно шпионить российские спецслужбы, или же принципиально не хотите отправлять в Россию никакие свои данные — тогда стоит избегать таких сервисов и приложений. Я бы точно не рекомендовала смотреть на себя в старости Владимиру Зеленскому, Степану Полтораку или Ивану Баканову», — отмечает глава ОО «Лаборатория цифровой безопасности» Ирина Чуливская.

По ее словам, в политике приватности FaceApp говорится, что они могут собирать информацию о том, какими сервисами еще пользуется человек, из какого именно устройства заходит, какие сайты посещает, и некоторую другую информацию из браузера и т. д.

Эксперт уточняет, что пользователи платят своими личными данными за то, чтобы пользоваться такими программами. Сервисы эти данные используют, чтобы лучше изучать пользователей и предлагать им более подходящие услуги и релевантную рекламу.

«Если вы логинитесь в FaceApp через свой Facebook-профиль — он просит доступ к общей открытой информации с вашего профиля, имейл-адреса, и всех фотографий в вашем Facebook (в том числе, расшаренных только для друзей или только для себя). Если вы еще устанавливаете FaceApp как приложение на смартфон — он также будет иметь доступ ко всем фотографиям на вашем смартфоне, в том числе, которые вы никогда не распространяли в интернете», — уточняет Чуливская.

Эксперт рекомендует устанавливать только те приложения, которые человеку действительно нужны. Все лишнее лучше удалять.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов на брифинге заявил, что популярный ныне российский фотосервис Face App может иметь определенные уязвимости, но почти все программы на украинском рынке анализируются.

«Если речь идет о программе, то любая программа имеет определенные уязвимости. Эта программа тоже может иметь такие уязвимости. Наш D-kip в принципе анализирует 95 процентов программ, какие есть на рынке Украины. Такие уязвимости ищутся, если они есть, то информируются разработчики или те площадки, которые реализуют эти программы. Сейчас таких данных, что может стать объектом какой-то атаки мы пока не имеем», — сказал Баканов.

Напомним, недавно пользователи соцсетей с помощью фотосервиса Face App «состарили» украинских политиков Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, а также певца Олега Винника. Ранее чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко присоединился к набравшему большую популярность флешмобу и показал себя в старости.

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