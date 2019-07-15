Политика

Немолодая команда: в сети показали, как украинские политики будут выглядеть в старости

Пользователи соцсетей с помощью специальной программы обработки фото сумели «состарить» украинских политиков. В сети активно распространяются снимки одряхлевшего Владимира Зеленского, перешедших в преклонный возраст Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, а также певца-политика Олега Винника. Опубликовал фото журналист Антон Комаров в Facebook.

Искусственно состаренный Зеленский напомнил пользователям английского актера Мартина Фримена в кинотрилогии «Хоббит».

Олег Ляшко стал отдаленно похож на Михаила Задорнова.

В чертах лица Владимира Гройсмана появилось нечто общее с Георгием Кирпой.

Петра Порошенко фотофильтры сделали полностью седым, а потому похожим на Александра Мороза.

На фото Юлии Тимошенко программа лишь немного заострила морщинки и огрубила овал лица, а в целом политик почти не изменилась.

Состаренный Олег Винник стал похожим на Стинга, но с украинским колоритом.

Напомним, ранее в соцсетях показали, как будут к 2030 году выглядеть российские политики Владимир Путин и Дмитрий Медведев. А дизайнер из Германии сумел объединить на видео лица Путина и Трампа, создав персонажа «Владональда».

Фото Антон Комаров/Facebook

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