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Немолодая команда: в сети показали, как украинские политики будут выглядеть в старости
Пользователи соцсетей с помощью специальной программы обработки фото сумели «состарить» украинских политиков. В сети активно распространяются снимки одряхлевшего Владимира Зеленского, перешедших в преклонный возраст Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, а также певца-политика Олега Винника. Опубликовал фото журналист Антон Комаров в Facebook.
Искусственно состаренный Зеленский напомнил пользователям английского актера Мартина Фримена в кинотрилогии «Хоббит».
Олег Ляшко стал отдаленно похож на Михаила Задорнова.
В чертах лица Владимира Гройсмана появилось нечто общее с Георгием Кирпой.
Петра Порошенко фотофильтры сделали полностью седым, а потому похожим на Александра Мороза.
На фото Юлии Тимошенко программа лишь немного заострила морщинки и огрубила овал лица, а в целом политик почти не изменилась.
Состаренный Олег Винник стал похожим на Стинга, но с украинским колоритом.
Напомним, ранее в соцсетях показали, как будут к 2030 году выглядеть российские политики Владимир Путин и Дмитрий Медведев. А дизайнер из Германии сумел объединить на видео лица Путина и Трампа, создав персонажа «Владональда».
Фото Антон Комаров/Facebook
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