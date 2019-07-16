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На очереди — летчики: танкист ВСУ поучаствовал в Bottle cap challenge (видео)
Украинский танкист принял участие в популярном челлендже #BottleCapChallenge. Суть испытания состоит в том, чтобы открыть бутылку с крышкой одним касанием и запечатлеть этот процесс на видео. Украаинскому военнослужащему удалось это сделать с помощью дула танка.
тепер з танчиком— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 15 липня 2019 р.
Відео: Ярік Лавріненко#bottlecapchallenge pic.twitter.com/nw63e7okPw
Как писали «ФАКТЫ», ранее подобный трюк удалось совершить украинскому бойцу, используя зенитную установку.
Напомним, инициатором #BottleCapChallenge был боец ММА из Казахстана Карен Пашикян, но популярным челлендж стал, благодаря видео от Джейсона Стэтэма и Конора Макгрегора. Каждый из тех, кому переходила эстафета, пытался внести в испытание что-то новенькое. Так Мэрайя Кэри открывала бутылку силой голоса, а Кендалл Дженнер проделала трюк, катаясь на водном мотоцикле.
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