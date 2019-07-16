Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС покончил с собой после просмотра сериала «Чернобыль»

В Казахстане покончил с собой 61-летний ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов. ЧП произошло в городе Актобе. Как сообщила дочь погибшего Гаухар, незадолго до трагедии мужчина посмотрел мегапопулярный сериал «Чернобыль» от HBO.

Как сообщает Daily Mail, трагедия произошла в конце июня, однако стало о ней известно только сейчас.

Глава организации, защищающей права участников ликвидации чернобыльской катастрофы Бакитжан Сатов рассказал, что Жусупов работал рядом с горящим реактором, в четвертом блоке, а позже — на советском ядерном полигоне в Семипалатинске.

Мужчина, проживавший вместе с женой и пятью детьми в комнате общежития, не мог получить квартиру от государства, в очереди на которую он стоял более 10 лет как ликвидатор Чернобыльской аварии. Позже выяснилось, что мужчину «убрали» из списка на получение жилья. Добиваться правды ему пришлось через суд.



Жусупов болел, его мучили сильные головные боли, он мог внезапно потерять сознание. Получал мизерную пенсию. Незадолго до инцидента он дал интервью, где рассказал о работе в Чернобыле и о своем здоровье в последние годы.

Напомним, президент Владимир Зеленский в День Конституции подписал указ «О присвоении звания Герой Украины» трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года. Высшей награды удостоены Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов (посмертно), которые спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

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