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Убийство гардеробщицы Рады: вскрылись жуткие детали
Гардеробщицу Верховной Рады, тело которой было недавно найдено под Киевом могли убить. Так, Макаровский районный суд Киевской области назначил молекулярно-генетическую экспертизу по этому делу. Об этом сообщает «Судовий репортер» со ссылкой на постановление, которое опубликовали в реестре 15 июля.
3 июля 2019 в 10:06 в отделение полиции по телефону поступило сообщение о том, что в поле между селами Свободное Юровка Макаровского района, Киевской области, в поле среди посевов кукурузы, обнаружено тело гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир со следами насильственной смерти. Жертва была раздета, телефон и сумка отсутствовали. На шее трупа видны характерные признаки удушения.
На месте происшествия нашли полиэтиленовый пакет из-под вишен, кляп в виде платка белого цвета, бутылку емкостью 0,5 л. с жидкостью прозрачного цвета, веревку красного цвета длиной 100 см, бутылку черного цвета объемом 60 мл., освежитель воздуха, кошелек красного цвета, в котором были дисконтные карты нескольких популярных магазинов и бумажки, а именно: две бумажки с рецептами блюд, бумажку с названием лекарственного средства, бумажку с номером телефона, фискальных чек, чехол красного цвета в котором находится мобильный телефон потерпевшей (NOKIA 206).
Эти вещи, а также образцы почвы, срезы стеблей кукурузы и одежду потерпевшей изъяли в качестве вещественных доказательств для проведения судебно-медицинских экспертиз.
Тогда же 3 июля провели неотложный обыск в селе Деминовка в деревянном помещении и изъяли мужскую обувь 41-го размера, мужское белье, майку, полотенце красно-зеленого цвета и полотенце серо-розового цвета, а также копию удостоверения на имя какого-то лица. Следователи проверяют, совпадают образцы эпителия этого лица со следами на платке, с которой был сделан кляп.
Как писали «ФАКТЫ», в начале июля работницу гардероба Верховной Рады нашли мертвой в поле под Киевом.
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